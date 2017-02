Après ses mensonges sur Mehdi Meklat, Les Inrocks envisagent de se séparer du directeur de la rédaction Pierre Siankowski

18:30

C'est finalement une fin logique à cette histoire, car on voit mal comment le propriétaire des Inrocks pourrait laisser à la tête du journal un directeur de la rédaction qui non seulement a couvert les délires antisémites de Mehdi Meklat, mais surtout a menti en expliquant ne pas avoir eu connaissance de ses tweets racistes, antisémites, homophobes et menti en affirmant avoir découvert Mehdi Meklat en mai 2012 alors que leurs conversations sur Twitter prouvent le contraire.

Selon le site Médiaterranée , Mathieu Pigasse propriétaire du magazine songe donc à remplacer Pierre Siankowski à la tête des Inrocks comme le révèle le journaliste Esthève Thomas .

Selon nos informations, une grosse partie de la rédaction des Inrocks est également en très de lâcher Pierre Siankowski, sous le choc, après la découverte de ses mensonges.

Pierre Siankowski est également accusé d'avoir menacé un élu de la République, Arash Derambarsh.

Il l'aurait menacé de publier un dossier contre lui si il continuait de retweeter des messages contre le magazine et sa Une avec Meklat.

Et ce n'est pas la première fois que les Inrocks sont accusés de s'être "arrangé" avec la réalité ...

