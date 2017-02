Philippe Val, ex patron d'Inter et de Charlie furieux: "La façon dont les Inrocks défendent les tweets antisémites de Mehdi Meklat est honteuse !" - Ecoutez

09:55

C'est un violent coup de gueule poussé ce matin par l'ancien patron de France Inter et de Charlie Hebdo, Philippe Val.

Invité de Sud Radio, il s'est mis en colère contre le directeur de la rédaction des Inrocks, mais aussi contre le journaliste Claude Askolovitch qui ont pris la défense de Mehdi Meklat dont les tweets racistes et antisémites ont été découverts.

"Mais comment est-il possible de cautionner cela ?" s'est exclamé Philippe Val, "Ces gens défendent l'indéfendable ! Je suis désolé mais cela me met en colère et j'ai du mal à me contrôler quand je lis les appels au meurtre de mes amis de Charlie Hebdo ou quand je vois les appels au retour d'Hitler !"

Et d'ajouter:

"Claude Askolovitch défend des tweets nazis ! Mais qu'est ce que ça veut dire ? On est où ? On est en 1940 ! Mais qu'est ce que ça veut dire..."

Des tweets qui étaient connus depuis 2011 par le rédacteur en chef des Inrocks, Pierre Siankowski , qui s'amusait et plaisantait sur Twitter avec Mehdi Meklat.

Et Philippe Val de lancer un appel au propriétaire des Inrocks: "Mais que fait Mathieu Pigasse ?" Ecoutez

Philippe Val, ex patron d'Inter et de Charlie... par morandini