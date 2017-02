Le coup de gueule du directeur général de la Police nationale contre la lettre "ouverte" des people dans Libération

16:49

Comme vous l'a rapporté jeanmarcmorandini.com ce matin, des dizaines d’artistes ont lancé un appel dans une lettre ouverte publiée dans Libération en soutien à Théo , et Adama,

Rédigée par un ex-adjoint au maire de Brétigny-sur-Orge (Essonne), Steevy Gustave, cette tribune est notamment signée par les chanteurs Patrick Bruel, Hugues Auffray, les comédiens Josiane Balasko, Jean Benguigui et Mathilda May, le réalisateur Nils Tavernier, le directeur du festival d’Avignon Olivier Py ou encore l’humoriste Anne Roumanoff.

Ce mercredi après-midi, le directeur général de la Police nationale, monsieur Jean-Marc Falcone, condamne "les propos portant atteinte à l'honneur de l'ensemble des policiers", publiés dans Libération.

Le Préfet évoque dans son communiqué " des accusations de racisme contre les policiers" , estimant que « ...les policiers racistes qui posent problème ne sont pas devenus racistes par la dureté de leur mission. Il semblerait que le plus souvent, ce soit de jeunes militants issus d'un parti politique bien connu qui se sont engagés pour pouvoir commettre leurs exactions en toute impunité. »

Et de fustiger: " Ces propos sont scandaleux, injustes et inacceptables. "

" Je ne peux admettre que les dizaines de milliers de jeunes Français qui ont souhaité entrer dans la Police nationale à l'occasion des importants recrutements opérés ces deux dernières années soient insultés de la sorte.

Je ne peux non plus tolérer que les 150 000 personnels de la Police nationale passionnément engagés dans leur métier soient ainsi salis. ", a-t-il poursuivi.

Avant de préciser que "Ces femmes et ces hommes, prennent quotidiennement des risques pour assurer la sécurité des Français parfois au péril de leur vie. Plus de 500 d'entre eux sont chaque mois blessés en mission."

" Dans leur activité quotidienne, les policiers sont parmi les agents les plus contrôlés et lorsqu'ils commettent des actes contraires à la loi ou à la déontologie, ils sont sanctionnés judiciairement et/ou administrativement.

Les enquêtes confiées à l'inspection générale de la police nationale sont conduites avec rigueur, objectivité et en toute indépendance. La Justice permettra de déterminer les responsabilités individuelles des policiers mis en cause et l'institution policière saura en tirer les conséquences sans complaisance.", a également déclaré Jean-Marc Falcone.

Et de conclure: "Le respect de la présomption d'innocence prévaut, tout comme s'impose à tous le respect dû à des hommes et des femmes profondément dévoués. Je rends encore une fois hommage à tous les policiers.

Ils ont toute ma confiance et mon profond respect. "



Affaire Théo: Nouveaux incidents cette nuit... par morandini