La chaîne d'informations américaine NBC News entre au capital de Euronews qui va être rebaptisée "Euronews NBC"

La chaîne d'informations américaine NBC News (groupe Comcast/NBCUniversal) a annoncé mardi une prise de participation dans son homologue paneuropéenne Euronews, qui sera rebaptisée Euronews NBC suite à cette transaction.

"Après le bouclage de cet accord, NBC News fournira des ressources éditoriales, des conseils stratégiques --et aura une participation dans le capital-- afin d'aider à continuer à bâtir sur le succès qu'Euronews a eu jusqu'ici", a indiqué Andy Lack, le président du conseil d'administration de NBC News Group, dans un mémo interne dont l'AFP a obtenu une copie.

D'après une source proche du dossier, la participation que prévoit d'acquérir NBC représente 25% du capital d'Euronews.

Cela fera de la chaîne américaine le deuxième actionnaire d'Euronews derrière le magnat d'origine égyptienne Naguib Sawiris. Ce dernier possède actuellement 53% du capital, le reste étant entre les mains d'une vingtaine de chaînes publiques européennes.

Les modalités financières de la transaction ne sont pas divulguées, mais l'agence Bloomberg évoque un montant de 30 millions de dollars.

"En joignant nos forces avec Euronews et ses près de 500 journalistes, l'audience de nos chaînes télévisées, de (la chaîne d'information fondée en partenariat avec Microsoft) MSNBC et de nos plateformes en ligne, bénéficiera de nouvelles capacités élargies de collecte d'informations", explique Andy Lack.

"Et nous toucherons 277 millions de nouveaux ménages en 13 langues à travers l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient

" Pour ce qui est plus précisément des offres en ligne, il précise que l'accord doit permettre de "renforcer les produits numériques et la couverture éditoriale" des deux entreprises à travers des coopérations et des produits portant leurs deux marques.

