Les confidences de Loana: "On m’a complètement laissé tomber après le Loft sur M6, Benjamin Castaldi y compris"

Loana est revenue une nouvelle fois sur ses années "Loft story" ce matin sur Europe 1.

Elle a regretté de ne pas avoir été aidée et conseillée après sa participation dans le Loft en 2001 sur M6.

Et même si elle affirme n'en vouloir à personne plus de 16 ans après, ses propos montrent beaucoup de tristesse:

«On m’a complètement laissé tomber après le Loft, Benjamin Castaldi y compris.

C’est bien qu’il le reconnaisse 16 ans plus tard.

J’aurais apprécié que la production m’explique ce qui s’était passé pendant le Loft.

Je n’ai pas été aidée du tout.»

En janvier dernier sur le plateau de TPMP, Benjamin Castaldi avait affirmé:

« Moi, quand j’en­tends parler de Loana, que j’aime beau­coup, j’ai un regret.

Tout le monde s’en est beau­coup occupé, M6 et Ende­mol.

Elle a apporté beau­coup au programme et après, ils l’ont vrai­ment lâchée, tota­le­ment.

C’est vrai que dans ce cas précis, c’était la première télé­réa­lité.

On aurait dû tous, et peut-être moi aussi, l’ac­com­pa­gner et être à ses côtés.

On l’a lais­sée tomber, c’était abso­lu­ment cruel »

