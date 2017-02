EXCLU - Stéphane Plaza réagit sur RTL aux accusations de sexisme portées contre lui et s'en prend au Parisien - Regardez

15:26

Mardi dernier, à l'occasion de la diffusion du prime de "Chasseurs d'appart" sur M6 , Le Parisien consacrait un article à l'émission.

"Le concours d’agents immobiliers multiplie les allusions sexuelles et les commentaires déplacés", pouvait-on lire dans le quotidien, qui lui reprochait également ses blagues et le fait qu'il se met souvent nu.

Ce week-end, Stéphane Plaza sera l'invité de l'émission " On refait la télé ", présentée par Eric Dussart et Jade, sur RTL et jeanmarcmorandini.com peut vous révéler en exclusivité les propos de l'animateur:

"On fait un buzz sur une personne connue. Si j'étais sexiste et machiste, ça se saurait", explique l'animateur en précisant que, pour lui, "la femme est la plus belle création de l'homme".

Stéphane Plaza continue en indiquant n'avoir "jamais eu de propos machiste".

"Dans l'émission Chasseurs d'appart, il n'y a que des femmes. Aujourd'hui, en France, si on ne peut plus rigoler, être potache et ne rien faire car on est à la TV, les Nuls ne passeraient plus. Je pense qu'il faut arrêter de chercher des polémiques sur tout. Je respecte plus que tout la femme", ajoute-t-il.

Et de continuer : "J'ai fait une interview de quinze minutes pour ce papier [du Parisien], et on ressort une phrase. Et on oublie de donner les deux dernières phrases".

Dans l'article, l'animateur déclarait que "les femmes sont les plus belles choses du monde".

"A la télévision, on ne peut plus rien faire. Maintenant, si on s'arrête à un mot, un regard ou une expression pour dire que l'on est sexiste. Il n'y a pas d’intérêt d'être sexiste. Il n'y a que les gros cons qui le sont", conclut l'agent immobilier.

