Penelopegate: La Une de l'Obs parue ce matin qui va faire parler, en traitant François Fillon de Tartuffe !

08:02

C'est la Une qui frappe fort de part le montage photo, mais également le message qui est envoyé.

L'Obs a décidé ce matin de mettre en Une François Fillon avec ce titre: Tartuffe.

Pour mémoire, Tartuffe de Molière nous fait pénétrer au sein d’une famille honnête et paisible, tout à coup troublée et désunie par la seule présence d’un étranger hypocrite et faux dévot, Tartuffe.

.



François Fillon s'adresse aux médias: "Vous m... by morandini