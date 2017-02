Audiences TNT: Le film de C8 leader à 1,4 million - W9 également en forme à plus de 1,2 million

09:13

"X-Men Origins : Wolverine" était diffusé sur C8 . Le film a séduit 1.383.000 téléspectateurs, soit 6,2 % de parts de marché.

W9 proposait un film. "Rasta Rockett" a séduit 1.222.000 téléspectateurs, soit 5,1 % de parts de marché.

Arte diffusait un documentaire. "Mafia et République a réuni 929.000 téléspectateurs et 3,9 % de parts de marché.

HD1 pariait sur un film. "L'expert" a captivé 830.000 téléspectateurs, soit 3,4 % du public.

"Soleil levant" était programmé sur NRJ12 . Le film a réuni 761.000 personnes, soit 3,4 % de part de marché.

TMC diffusait une série. Les deux épisodes de "Profilage" ont captivé 633.000 téléspectateurs, soit 2,7 % de parts de marché.

France 4 pariait sur un divertissement. "A vos pinceaux" a captivé 571.000 personnes, soit 2,4 % du public.

France 5 proposait un magazine. "Le monde en face - Des juges et des enfants" a convaincu 567.000 personnes pour 2,3 % du public.

RMC Découverte diffusait un documentaire. "Qui a coulé le Bismarck ?" a séduit 556.000 téléspectateurs, et 2,2 % du public.

NT1 misait sur "On a échangé nos mamans". Les deux numéros ont réuni 482.000 téléspectateurs et 1,9 % du public.

6Ter misait sur une série. "Once Upon a Time" a séduit 352.000 téléspectateurs, et 1,4 % du public.

Numéro 23 pariait sur une fiction. "Malgré-elles" a convaincu 321.000 personnes, et 1,3 % du public.

CSTAR diffusait un spectacle. "Les duos impossibles de Jérémy Ferrari" ont attiré 274.000 téléspectateurs soit 1,1 % de parts de marché.

Chérie 25 programmait un film. "Il y a longtemps que je t'aime" a réuni 250.000 téléspectateurs et 1,1 % de part de marché.

Gulli misait sur un film. "Garfield 3D" a captivé 225.000 téléspectateurs pour 0,9 % du public.

France O misait sur un téléfilm. "Alice et Charlie" a séduit 154.000 personnes et 0,9 % du public.

.



Trailer Once Upon a Time - Saison 5 par morandini