Selon un sondage, plus d'un Français sur deux (54 %) ﻿définit l'Europe de manière négative

15:01

Selon un sondage exclusif réalisé à l'occasion des 25 ans de Maastricht. par le CSA et Direct Matin, plus d'un Français sur deux (54 %) définit l'Europe de manière négative. Plus précisément, on apprend que :

- Pour 22 % des Français, l’Union européenne est d’abord «une organisation politique complexe».

- Les sondés la décrivent ensuite comme «un gouffre financier» (17 %), tandis que l’«espace de liberté de circulation des biens et des personnes» et la «force économique» n’arrivent qu’en troisième position (15 %).

- Ces opinions négatives sont particulièrement dominantes chez les retraités (58 %) et les ouvriers (64 %). Ces derniers sont d’ailleurs 11 % à considérer d’abord l’Union européenne comme une institution inutile, contre seulement 6 % dans l’ensemble de la population.

- La majorité des jeunes (62 % des 18-24 ans et 54 % des 25-34 ans) donnent de l’Europe une définition positive. Quelque 22 % des 25-34 ans y voient d’abord un espace de liberté, et 21% des 18-24 «une force économique».



