EXCLU AVANT-PREMIERE: Stéphane Plaza et un participant de "Chasseurs d'appart" vont se mettre totalement nus ce soir sur M6! - Regardez

Ce soir, à 21h00, M6 diffusera "Chasseurs d'appart' : le choc des champions", présenté par Stéphane Plaza.

Dans ce deuxième numéro, l'animateur s'est rendu à Bordeaux.

Présentation de l'émission

Les meilleurs chasseurs d'appart' de l'année s'affrontent dans « Le choc des champions ». La compétition va se dérouler dans trois grandes villes de France : Lyon, Bordeaux et Paris.

Dans chaque ville, un agent sera qualifié pour aller en finale et le grand gagnant de cette compétition nationale pourra gagner 10 000 euros.

La compétition va se dérouler en 3 manches… Pour chaque manche, un client différent. À la fin de chaque manche, le client désignera le bien qu'il a préféré et fera gagner 1 point à l'agent qui l'a proposé. Et si le client fait une offre d'achat, l'agent marquera 3 points.

À la fin des 3 manches, le chasseur d'appart qui aura remporté le plus de points sera qualifié pour la grande finale nationale.

Lors de la finale nationale, les 3 agents sortiront de leur zone de confort et devront faire visiter des biens dans des villes qu'ils ne connaissent pas. Stéphane Plaza sera sur place pour commenter la compétition et intervenir pendant les visites… à sa manière !

Jeanmarcmorandini.com vous propose de découvrir, en exclusivité , les premières images de l'émission.

Sur celles-ci, vous allez découvrir que Stéphane Plaza et un des participants, nus, avec seulement une feuille de vigne cachant les parties intimes.

.



EXCLU AVANT-PREMIERE: Stéphane Plaza et un... par morandini