Pierre Ménès à la télé pour la première fois depuis sa double greffe avec un témoignage émouvant - Regardez

08:06

On l'avait entendu à la radio, mais pas vu à la télévision.

Hier soir, Pierre Ménès est apparu sur les écrans de Canal Plus Sport vers 20h dans l'émission Canal Football Club dans le cadre d'un reportage réalisé par son ami Hervé Mathoux.

Un témoignage humain et touchant de la part du chroniqueur sportif qui donne de ses nouvelles:

“Je suis allé à l'hôpital Necker hier et ça va aussi bien que possible.

es médecins sont enchantés des résultats.

Mon foie et mon rein vont super bien.

C'est inespéré d'être dans cet état là, même si j'ai encore du mal à marcher.

Je pèse aujourd'hui 88 kg, alors on ne va plus pouvoir me traiter de "gros con", juste de "con”.

Depuis que j'ai su que j'allais être greffé je ne pense qu'au jour où je vais revenir au Canal Football Club.

J'en ai les larmes aux yeux chaque fois que j'en parle, je suis très ému.

J'espère que je reprendrais l'émission la saison prochaine"

Regardez

Pierre Ménès à la télé pour la première fois... by morandini