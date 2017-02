iTELE, la chaîne d'information du groupe Canal+ sera relancée sous le nom de CNews le 27 février prochain

18:57

iTELE, la chaîne d'information du groupe Canal+ sera relancée sous le nom de CNews le 27 février avec de nouvelles vedettes, dont Jean-Pierre Elkabbach en matinale, a indiqué Canal+ jeudi, confirmant des informations de presse.

La chaîne, paralysée par une grève de 31 jours en octobre-novembre, qui a été suivie par le départ d'environ 90 journalistes sur 120, devrait aussi voir revenir à l'antenne Jean-Marc Morandini, l'une des cibles des grévistes.

La direction a confirmé l'arrivée de Jean-Pierre Elkabbach, 79 ans, pour assurer l'interview politique de la matinale.

La nouvelle grille de CNews devrait aussi accueillir Patrick Poivre d'Arvor, 69 ans, qui animera une émission de décryptage de l'actualité avec Rachid Arhab et la numéro 2 de la chaîne, Virginie Chomicki, ainsi qu'un magazine hebdomadaire d'actualité littéraire.

CNews devrait aussi accueillir Marc Menant, qui a été animateur et journaliste notamment sur Direct 8 et Europe 1, et qui animera "Positif", émission mettant en avant des initiatives positives, rapporte le quotidien.

