penelopegate - Rédac chef du Canard Enchaîné: "Mme Fillon n'a cessé de répéter je ne m'occupe pas des affaires de mon mari'

Le rédacteur en chef du Canard Enchaîné Louis-Marie Horeau, dont le journal est à l'origine du "Penelopegate", a estimé que "la pire accusatrice dans cette affaire" était "madame Fillon elle-même, car elle n'a cessé de répéter 'Moi je suis une femme au foyer, je ne m'occupe pas des affaires politiques de mon mari'.

Elle l'a répété plein de fois", a déclaré M. Horeau sur BFMTV.

"On a réussi à reconstituer les salaires de façon très précise (...). On s'excuse d'avoir été petit bras la semaine dernière en disant 500.000, en réalité il nous manquait 300.000 euros", a lancé le rédacteur en chef de l'hebdomadaire satirique, qui s'est défendu de "feuilletoner".

"On ne garde pas sous le coude en disant qu'on en garde un peu pour la semaine prochaine. Quand on a terminé l'enquête, quand on a les éléments, on publie", a-t-il dit.

"Une équipe de trois journalistes (du Canard) a travaillé sur les contradictions qu'on a repérées dans les propres déclarations de François Fillon à la Haute Autorité", a-t-il dit, précisant que les journalistes, qui ont enquêté "pendant des semaines", avaient "envoyé plusieurs lettres à François Fillon".

