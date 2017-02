Audiences TNT: France 5, W9 et TMC au-dessus du million de téléspectateurs - Les autres chaînes à moins de 840.000

09:09

France 5 proposait un magazine. "Enquête de santé - Perturbateurs endocriniens : tous intoxiqués ?" a convaincu 1.304.000 personnes pour 5,3 % du public.

Il s'agit d'un record d'audience de la saison pour le programme.

W9 proposait un film. "La vérité si je mens !" a séduit 1.182.000 téléspectateurs, soit 5 % de parts de marché.

TMC diffusait une série. Les deux épisodes de "Profilage" ont captivé 1.079.000 téléspectateurs, soit 4,7 % de parts de marché.

HD1 pariait sur un film. "L'oeil du mal" a captivé 831.000 téléspectateurs, soit 3,5 % du public.

"Le chaos" était programmé sur NRJ12 . Le film a réuni 800.000 personnes, soit 3,3 % de part de marché.

"Rocky Balboa" était diffusé sur C8 . Le film a séduit 771.000 téléspectateurs, soit 3,4 % de parts de marché.

Chérie 25 programmait un film. "Les femmes de l'ombre" a réuni 586.000 téléspectateurs et 2,5 % de part de marché.

RMC Découverte diffusait un documentaire. "La France des mystères" a séduit 557.000 téléspectateurs, et 2,3 % du public.

NT1 misait sur "On a échangé nos mamans". L’émission a réuni 497.000 téléspectateurs et 2 % du public.

6Ter misait sur une série. "Once Upon a Time" a séduit 438.000 téléspectateurs, et 1,8 % du public.

France 4 pariait sur un divertissement. "A vos pinceaux" a captivé 428.000 personnes, soit 1,8 % du public.

Le programme présenté par Marianne James était relégué à la chaîne de la TNT après avoir été déprogrammé de France 2.

Arte diffusait un documentaire. "SOS santé pour tous" a réuni 415.000 téléspectateurs et 1,7 % de parts de marché.

France O misait sur une série. "Détectives" a séduit 370.000 personnes et 1,5 % du public.

CSTAR diffusait un spectacle. "Les Franglaises" a attiré 323.000 téléspectateurs soit 1,4 % de parts de marché.

Numéro 23 pariait sur une fiction. "Les Vauriens" a convaincu 319.000 personnes, et 1,3 % du public.

Gulli misait sur un film. "Luna, un tigre croc mignon" a captivé 68.000 téléspectateurs pour 0,3 % du public.

