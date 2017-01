Benoît Hamon s'excuse publiquement d'avoir coupé la parole à Manuel Valls pendant son discours - De nombreux internautes en colère! - Regardez

29/01 23:12

Ce dimanche, vers 20h50, Manuel Valls a donné un discours suite à sa défaite au second tour de la primaire de la gauche.

Quelques minutes plus tard, à 21h01, Benoît Hamon a démarré le sien.

Mais de nombreux français ont été surpris, car ce dernier n'a pas attendu que son adversaire ait terminé de s'exprimer.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes n'ont pas caché leur colère.

Certains évoquent une "erreur de timing", tandis que d'autres y voient plutôt une forme d'impolitesse.

Peu après 23h, Benoît Hamon s'est excusé publiquement auprès de son adversaire du second tour Manuel Valls pour l'interruption de la retransmission télévisée de son discours.

"Je m'excuse une nouvelle fois auprès de ses équipes" à la suite de cet incident, a dit M. Hamon de retour devant ses militants à la Mutualité, après que les deux hommes se furent salués au siège du Parti socialiste.

La retransmission du discours prononcé par Manuel Valls après l'annonce des résultats avait été tronquée pour permettre celle de l'intervention de Benoît Hamon.

Ce passage du discours de l'ancien Premier ministre avait une teneur plus personnelle: il annonçait qu'"une nouvelle page s'ouvre" pour lui et qu'il devait aussi "apporter davantage d'attention aux miens, à Anne", sa femme, "à mes enfants, à mes amis car depuis plusieurs années les responsabilités ont fait que forcément je me suis trop éloigné d'eux".

Regardez:

Benoît Hamon démarre son discours alors que... par morandini