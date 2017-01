L’actrice Emmanuelle Riva est décédée à l'âge de 89 ans des suites d’un cancer

08:40

L’actrice Emmanuelle Riva, qui a tourné dans "Hiroshima mon amour" du réalisateur Alain Resnais et dans "Amour" de l'Autrichien Michael Haneke, est décédée à l'âge de 89 ans des suites d’un cancer, rapporte Le Monde.

En 2013, elle avait obtenu un César et une nomination aux Oscars pour son rôle dans « Amour » de Michael Haneke.





Sa biographie: (Source: Site de Canal Plus )

Emmanuelle Riva se passionne pour l'art dramatique dans une troupe de la ville vosgienne de Remiremont, puis gagne Paris où elle se perfectionne à l'école de la rue Blanche (ENSATT).



Elle débute sur les planches du Théâtre Gramont dans « Le Héros et le soldat » de George Bernard Shaw monté par René Dupuy en 1954 et enchaîne les pièces.



Première apparition au cinéma dans LES GRANDES FAMILLES (Denys de la Patellière, 1958) puis Alain Resnais la choisit comme héroïne, actrice et amoureuse au Japon de son HIROSHIMA MON AMOUR (1959) d'après Marguerite Duras.



Révélée du jour au lendemain, elle devient prisée des réalisateurs italiens Antonio Pietrangeli (ADUA ET SES COMPAGNES), Gillo Pontecorvo (KAPO), Luciano Salce (LES HEURES DE L'AMOUR) et Gianni Puccini (MEURTRE À L'ITALIENNE) (1960-1965).



Elle marque en veuve juive troublée par un jeune et beau curé (Jean-Paul Belmondo) dans LÉON MORIN, PRÊTRE (Jean-Pierre Melville, 1961) et en épouse empoisonneuse titre de THÉRÈSE DESQUEYROUX (Georges Franju, 1962) d'après Mauriac face à Philippe Noiret.



Franju la rappelle en Princesse ambulancière dans le Paris déserté de 1914 pour THOMAS L'IMPOSTEUR (1965) et André Cayatte la fait femme de l'instituteur accusé des RISQUES DU MÉTIER (1967) avec Jacques Brel.



Première publication de ses poèmes avec le recueil « Juste derrière le sifflet des trains » (1969).



Le théâtre l'accapare dans les années 1970 et 1980 où elle joue Pirandello, Shakespeare, Tourgueniev, Marivaux, Montherlant, Molière, Goldoni et Nathalie Sarraute chez Roger Blin, Claude Régy, Jacques Lassalle ou Roger Planchon.



Elle varie les genres chez Marco Bellocchio (LES YEUX, LA BOUCHE), Jean-Pierre Mocky (Y A-T-IL UN FRANÇAIS DANS LA SALLE ?), Philippe Garrel (LIBERTÉ, LA NUIT) (1982-1983) et Krzysztof Kieslowski (BLEU, 1993).



Avec l'âge, elle s'amuse en duo avec Micheline Presle dans VÉNUS BEAUTÉ (INSTITUT) (Tonie Marshall, 1999) et en famille avec Bernadette Lafont dans LE SKYLAB (Julie Delpy, 2011) et avec Nicole Garcia dans TU HONORERAS TA MÈRE ET TA MÈRE (2012).



Michael Haneke la replace au centre d'un film dans AMOUR (2012, photo), portrait d'un couple octogénaire fragilisé avec Jean-Louis Trintignant, reconnaissance, honneurs en chaîne, Palme d'Or, César de la meilleure actrice et nomination à l'Oscar à la clé.



Amour - Bande annonce (VF) avec Emmanuelle Riva par morandini