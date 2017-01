Furieux, Jean-Luc Mélenchon perd son sang-froid face à un cheminot - Regardez

12:37

Ce jeudi, Jean-Luc Mélenchon était à Périgueux et a apporté son soutien aux employés du Technicentre du quartier de Toulon, dont les emplois sont menacés.

Mais lorsqu'un cheminot l'a pris à partie il a quelque peu perdu son sang-froid.

"On vous attend au tournant, (...) droite, gauche, extrême droite, extrême gauche", a lancé le manifestant.

Et d'ajouter: "Droite et gauche mélangées, vous ne nous respectez pas".

Des propos que le candidat d'extrême gauche n'a pas apprécié du tout. Il est alors sorti de ses gonds: «J’use ma vie à vous défendre!".

"Va voir les mecs de droite : c’est eux qui vous ont mis dans la merde! C’est le PS qui vous a mis dans la merde!", a-t-il lâché, très énervé.

la scène, qui a été filmée par le site Sud Ouest :



Mélenchon à Périgueux : le ton monte avec un... par journalsudouest



