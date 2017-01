Caroline Fourest riposte et s'en prend à Audrey Crespo-Mara après son interview de ce matin sur LCI

"On résume. Je vais sur LCI, pas réveillée. La journaliste me cite un tweet qu'elle lit sans guillemets, sous forme de slogans, pour montrer mon engagement... Et je ne vois pas du tout de quoi elle parle (en fait il s'agit d'un tweet du 3 janvier où j'ai résumé les prises de positions de Valls lors d'un débat de la primaire, ce sont donc ses phrases, pas les miennes). Je dis en plateau que je ne vois pas de quoi il s'agit... On passe à autre chose.