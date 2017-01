Le sous-entendu d'un tweet de Robert Ménard reproduisant une photo de Najat Vallaud-Belkacem énerve les internautes

11:11

Qu'à voulu dire Robert Ménard en twittant cette photo avec ces simples mots "Sans commentaires..." ?

Même si l'interprétation n'est pas très compliquée à faire, elle reste forcément une supposition...

En tout état de cause ce message a provoqué une vague de protestation sur les réseaux sociaux car pour beaucoup il y a un sous-entendu raciste dans ce tweet.

Sur cette photo, on peut voir Najat Vallaud-Belkacem entourée de plusieurs jeunes avec qui elle semble s'apprêter à déjeuner et on imagine facilement que le "sans commentaires" ne s'adresse pas au menu que vont consommer ces ados...



Les internautes se sont lancés dans une vague d'insultes avec des drapeaux nazis et des images d'Hitler pour stigmatiser le message du Maire de Béziers, d'autres tentant d'ouvrir une discussion sur "les Français de souche" où encore sur les bénéfices de l'intégration à la Française.

En raison de la violence des messages, nous avons décidé de ne pas les reproduire ici.

.

.



Regardez en intégralité vidéo Robert Ménard qui... par morandini