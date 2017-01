Primaire - Le point ce matin: Benoît Hamon en tête suivi par Manuel Valls à plus de 30% - Montebourg appelle à voter Hamon

10:59

A l'issue du premier tour de la primaire de la gauche, les électeurs ont donc placé en tête Benoît Hamon, suivi par Manuel Valls.

L'ancien ministre de l'Education nationale obtient 36,35% tandis que l'ancien Premier ministre enregistre 31,14% des suffrages.

Dès les premiers résultats connus, Arnaud Montebourg a pris la parole pour annoncer qu'il voterait pour Benoît Hamon dimanche prochain et invitant ses soutiens à en faire de même, appelant au "rassemblement des gauches"

Vincent Peillon a refusé de donner des consignes de vote pour le second tour. Il a simplement appelé les votants à "amplifier leur vote", estimant que la participation a été "moyenne".

Sylvia Pinel a indiqué qu'elle demanderait au Parti radical d'appeler à soutenir Manuel Valls, "le plus proche de (s)es convictions, et le plus apte à faire gagner la gauche."

François de Rugy, de son côté, a indiqué qu'il rencontrerait les deux finalistes lundi pour discuter de l'après-premier tour, sans en dire plus sur son positionnement. Mais il fait peu de doute qu'il devrait soutenir Manuel Valls.

Jean-Luc Bennahmias a quant à lui simplement indiqué qu'il organiserait une conférence de presse mercredi.

Pour départager les deux candidats, un débat d'entre-deux tours est organisé mercredi 25 janvier à 21 heures par TF1, France 2 et France Inter.

Benoît Hamon et Manuel Valls feront face à David Pujadas pour France 2, Gilles Bouleau pour TF1 et Alexandra Bensaid pour France Inter.

21h41: Manuel Valls prend la parole à son tour depuis son QG

"Face à ceux qui voulaient l'échec de cette primaire, près de 2 millions de personnes ont montré qu'ils étaient là.



Je suis au 2e tour des primaires de la gauche.



Je l'avais dit, rien n'était joué, tout était possible.



Pour le 2ème tour rien n'est écrit.

Je suis heureux de me retrouver face à Benoît Hamon, car une nouvelle campagne commence dès ce soir.

Un choix très clair se présente désormais à nous, et à vous, entre la défaite assurée et la victoire possible, entre des promesses irréalisables et infinançables, et des promesses crédibles

Je ne crois pas à une fin du travail qu'il faudrait compenser par une nouvelle allocation.

Je ne crois pas au revenu universel au coût ahurissant qui impliquerait d'augmenter massivement les impôts, au bénéfice de ceux qui n'ont rien, et de ceux qui ont déjà tout"

Je veux une gauche forte, crédible, généreuse et courageuse.

Vous avez le choix désormais.

Accepter ou refuser la défaite annoncée. Accepter une gauche qui s'efface dans l'opposition.

Ce n'est pas l'avenir du PS qui est en jeu.

C'est celui de la gauche fière de gouverner, d'assumer les responsabilités quand c'est difficile, pas de proclamer dans le confort de l'opposition"

21h27: Benoît Hamon prend la parole:



"En me plaçant en tête, vous avez émis un message d'espoir et de renouveau.

Je souhaite adresser un message d'amitié à Arnaud.

Je le remercie pour l'appel qu'il a fait ce soir à voter pour moi

Il faute en finir avec les vieilles recettes et la vieille politique.



21h23: Vincent Peillon prend la parole, il n'a pas fait plus de 6,7% des voix:



"Ma position était difficile à tenir, je le sais, c'était une position de rassemblement.



La campagne a été trop courte.



Il faut être encore plus nombreux à voter la semaine prochaine car la mobilisation a été faible.



Il faut battre la droite de François Fillon."



Vincent Peillon ne donne aucune consigne de vote pour le second tour



21h08: Sylvia Pinel annonce qu'elle va soutenir Manuel Valls

21h01: Nouvelle estimation à 21h



Hamon:35,59%

Valls:31,41%

Montebourg:18,27%

20h57: Déclaration en direct d'Arnaud Montebourg

"Les électeurs de la primaire ont parlé.

Ils l'ont fait en nombre (...) ils ont d'abord condamné le quinquennat en refusant à ceux qui ont mené les politiques libérales le quittus.

Cinq ou six électeurs sur dix ont voulu revenir à gauche.

Ils ont voulu que la rivière retrouve son cours naturel.

Ils ont exprimé comme première de leur préoccupation le travail.

Je les remercie pour leur confiance.

Avec Benoît Hamon, nous avons quitté le gouvernement ensemble, et avons veillé ensemble à ce que nos prises de positions soient compatibles.

Ce qui sonne comme un rappel de l'histoire, c'est le rassemblement (...) pour éviter une confrontation entre le candidat libéral brutal et la famille Le Pen.

Je vais voter pour Benoît Hamon et j'appelle tous ceux qui ont voté pour moi à faire de même"



20h40: Chiffres officiels de La haute Autorité sur 3.090 bureaux:

Hamon:35,21%

Valls:31,56%

Montebourg:18,70%

Peillon: 6,48%



de Rugy: 3,49%



Pinel: 2,1%



Benhamias: 1,6%



20h15: Le soir écrit:

"Selon un institut de sondage français dont nous avons pu consulter les données:

Benoît Hamon: 33%

Manuel Valls: 30%

Arnaud Montebourg 28%

Vincent Peillon 4%"

19h55: Le Point se fait l'écho de la synthèse suivante:

Selon les premières estimations de trois instituts de sondage, le tiercé est le suivant :

Benoit Hamon recueillerait entre 33 et 35 %,

Manuel Valls serait autour de 30 %

Arnaud Montebourg entre 25 et 28 %.

19h51: Plusieurs journalistes ont réussi à voter, aujourd'hui, à deux reprises.

Deux journalistes du Monde , ayant changé d'adresse avant le 31 décembre 2016, ont ainsi pu voter dans leur nouveau bureau de vote ainsi que dans leur ancien bureau de vote.

Une journaliste de BuzzFeed raconte également sur Twitter qu'elle a voté deux fois à Paris, deux fois sans justificatif. "N'étant pas dans la liste d'émargement (inscrite fin octobre 2016 à Paris) on m'a laissée voter sans me demander de preuve d'inscription. Ils ont pris ma carte d'identité, ils m'ont ajoutée dans le cahier et m'ont demandé mon adresse mail. J'ai pu voter", écrit Assma Maad.

19h38: Les premiers résultats officiels seront communiqués entre 20h et 21h sur les 2000 premiers bureaux

19h23: Selon une source proche du Parti socialiste citée par Le Soir , Benoît Hamon arriverait en tête des suffrages, autour de 35%.

Suivrait Manuel Valls avec environ 30 % et Montebourg arriverait troisième avec 25 %.

Vincent Peillon serait lâché avec moins de 5 points.

19h22: Nouvelle estimation: Hamon 33% / Valls 30% / Montebourg 28% (Chiffres provisoires de la RTBF)

19h11: Selon les premières estimations des sondeurs données par la RTBF (à prendre avec énormément de précautions) , les tendances qui se dégagent:

Benoît Hamon est en tête avec 30% devant Manuel Valls 25% et Arnaud Montebourg 20%.

17h42: Participation à 17h - 1.000.000 sur 70% des bureaux

17h11: Sur Twitter, le premier secrétaire du Parti socialiste Jean-Christophe Cambadélis salue la mémoire d'un votant de l'Aisne, décédé à 76 ans, juste après avoir voté ce dimanche.

16h03: Le Premier secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadélis a réaffirmé, dans une interview qu'avec "entre 1,5 et 2 millions" d'électeurs, le PS aurait "atteint (son) objectif".

Mais nul doute qu'un score plus élevé comblerait la rue de Solférino : à la fois pour supporter la comparaison avec la droite (4,3 et 4,4 millions d'électeurs pour sa primaire de novembre), et pour permettre au candidat du PS de reprendre de l'oxygène face à Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, mieux placés dans la course à l'Élysée.

15h45: François Hollande, actuellement en déplacement au Chili , se rend ce dimanche sur la tombe de l'ancien président Salvador Allende, mort lors du coup d'Etat d'Augusto Pinochet en 1973.

Il ne participe pas à ce premier tour, aucune procuration n'étant possible.

14h03: Jean-Luc Mélenchon estime probable un désistement du vainqueur de la primaire dans un entretien accordé au Journal du dimanche:

"Ils sont en cinquième position derrière nous.

Est-ce si malheureux que ça ?

À quoi bon un candidat socialiste ? Pour quoi faire ?"

13h51: Arnaud Montebourg s'est félicité de la participation à midi.

"Si on extrapole on arrive au chiffre de 600.000 participants, c'est pratiquement autant qu'en 2011 à 100.000 personnes prêt. Donc on est plutôt bien".

13h15: 400.000 personnes avaient participé au vote de la primaire de la gauche à midi dans 63 % des bureaux de vote.

"Si on fait une extrapolation on obtiendrait 600.000 votants mais il faut rester prudent", a expliqué Christophe Borgel, Président du Comité d'organisation de la Primaire à gauche.

"Cela veut dire qu'il y a du monde dans les bureaux de vote de la primaire, alors que c'est une matinée aux températures polaires". Les responsables de la primaire ont annoncé un second chiffre de participation à 17 heures.

En 2011, la primaire à gauche avait attiré 745.000 votants à la mi-journée.

Pour la primaire de la droite en 2016, c'était 1,1 millions de personnes qui avaient déposé leur bulletin dans les urnes dans plus de 10.000 bureaux.

12h16: Les candidats et les organisateurs de la primaire socialiste élargie se montraient sereins dimanche matin sur le niveau de la participation au premier tour.

"Dans les bureaux de vote il y a du monde, c'est bien", a affirmé pour sa part l'un des favoris du scrutin, l'ancien ministre Arnaud Montebourg, venu voter dans son fief de Montrer en Saône et Loire. "Je me réjouis que la participation soit aussi élevée qu'en 2011, ça montre que le peuple de gauche n'est pas englouti", a ajouté Arnaud Montebourg devant les caméras.

11h12: "La participation est forte, dans certaines circonscriptions plus importante qu'en 2011", a noté en milieu de matinée le président de la Haute autorité des primaires citoyennes, Thomas Clay, sur BFMTV. "Je souhaite qu'il y ait plus d'un million et demi" de votants, a déclaré pour sa part le candidat socialiste Vincent Peillon, qui s'est lancé dans la course il y a six semaines seulement. "C'est important, donner de la force à la gauche", a-t-il dit avant de voter dans le 5e arrondissement de Paris.

.



Voici comment voter à la Primaire de la gauche par morandini