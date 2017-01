Audiences: TF1 au plus bas hier avec seulement 17,6% de part de marché sur la journée

10:13

C'est une sale journée pour TF1, hier, avec une audience moyenne sur la journée qui est tombée au plus bas.

La chaîne doit en effet se contenter de 17,6% de part de marché.

Le 20 août 2016, la Une était déjà tombée une première fois 17,6%.

Selon l'institut Médiamétrie,en juillet dernier, pour la première fois, la chaîne était tombée sous la barre symbolique des 20% de part d'audience mensuelle.

Hier, TF1 a donc décroché et en face France 2 n'est pas loin avec 14,2% sur la journée.

Dans le détail si on analyse la grille de la chaîne, on voit clairement que seuls "Les 12 coups de midi" de Jean-Luc Reichmann et le 13h de Jean-Pierre Pernaut sauvent la mise avec respectivement 37,2% et 41,4% de part de marché.

Le jeu de la mi-journée fait même plus que le prime, une nouvelle fois, avec 3.771.000 contre 3.383.000 pour "Vendredi tout est permis"

Le matin, rien ne va plus sur la Une avec la série sur "les petits secrets" qui est à 6,7% et 8,1% de part de marché et moins de 320.000 personnes devant leur écran.

A leur nouvel horaire, "les Feux de l'amour" ont perdu énormément de téléspectateurs avec un premier épisode qui est à seulement 318.000 téléspectateurs.

Les deux téléfilms de l'après-midi sont à moins de 17,5% de part de marché alors que "4 mariages pour une lune de miel" passe sous la barre des 15%.

En access,la journée a également été compliquée hier puisque le jeu Money Drop est à égalité avec Nagui alors que, fait très rare, le 20h de TF1 est battu par celui de France 2.

En prime, Arthur a lui été également battu par la série diffusée sur France 2.

.



Benjamin Castaldi révèle qu'à l'époque où il... par morandini