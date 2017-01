La nouvelle saison des "Anges" sera lancée le lundi 6 février sur NRJ 12 - Découvrez les 1ères images EN EXCLUSIVITE - VIDEO

16:44

Le lundi 6 février, à 17h05, "Les anges" sont de retour sur NRJ 12 avec une édition inédite.

Ce jour là, une émission spéciale du Mad Mag sera proposée, suivie des deux premiers épisodes.

Ensuite, le programme sera proposé du lundi au vendredi, à 18h15.

Cette année, et pour la première fois dans l'histoire des "Anges, deux groupes vont êtres formés dans le plus grand secret et vivre une aventure parallèle, non pas dans une, mais dans deux villas, situées à des milliers de kilomètres l'une de l'autre.

D'un côté, onze anges déjà connus du grand public pour leur participations à divers programmes, seront réunis à Miami, et de l'autre, huit anges anonymes, qui commenceront leur aventure à Las Vegas. Seuls les meilleurs d'entre eux intègreront l'aventure et rejoindront le groupe de départ à Miami.

Jeanmarcmorandini.com vois propose de découvrir le teaser en exclusivité et en avant-première .



Teaser "Les Anges" 9 sur NRJ 12 par morandini