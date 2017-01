Matthieu Delormeau avoue avoir montré un film "érotico-porno" à son neveu de 7 ans - C8 coupe la séquence pour la redif

10:03

"Tu es un malade mental !" C'est la réaction de Jean-Luc Lemoine en entendant Matthieu Delormeau raconter qu'il avait montrer un film" érotico-porno" à son neveu de 7 ans !

Cyril Hanouna a également fait part très clairement de son désaccord face à cette révélation du chroniqueur: "Je ne vous confierai jamais mes enfants !"

Il faut dire que quelques minutes plus tôt, devant des chroniqueurs consternés Matthieu Delormeau a expliqué:

"Je vous l'avais déjà dit. Pour être très honnête, je l'avais mis sur un lien...

J'avais vérifié avant mais c'était un lien érotico un peu porno (...)

Il n'y avait pas l'acte en lui même mais il avait compris (...)

Il avait 7 ans"

Face aux réactions des chroniqueurs, Delormeau a tenu à se justifier

"Je précise juste sans me vanter, c'est un peu de famille... c'est mon neveu et il est un peu surdoué et un peu précoce donc il comprend vite les choses" .

Du côté des médias, c'est également la consternation, des sites comme Télé Loisirs ou Non Stop people ont immédiatement repris ces déclarations chocs.

Du côté des internautes, c'est la consternation et nombreux sont ceux qui annoncent vouloir porter plainte après ces déclarations.

Selon nos constatations, C8 prend très au sérieux l'affaire car la séquence où Matthieu Delormeau révélait avoir montré un film érotico-porno avec son neveu de 7 ans a été coupée au montage ce matin et le replay de l'émission a été retiré.

