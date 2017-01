Le Groupe Canal+ annonce être partenaire de la première édition du Festival International des Séries de la ville de Cannes

17:25

Le Groupe Canal+ annonce être partenaire de la Mairie de Cannes dans son projet de Festival International des Séries, dont la première édition aura lieu en 2018.

David Lisnard, Maire de Cannes, se félicite de cette coopération et annoncera les nouvelles avancées du projet dans les prochaines semaines.

Maxime Saada, Directeur Général du Groupe CANAL+ a déclaré : « Le Groupe CANAL+ se réjouit de ce partenariat et de sa collaboration avec la ville de Cannes, qu’il accompagne déjà depuis plus de 30 ans dans le domaine du cinéma autour du Festival de Cannes. Avec ce nouveau partenariat, le Groupe conforte sa position comme acteur majeur de la création audiovisuelle française et européenne tout en contribuant à son rayonnement. »

« Cannes renforce pour sa part sa vocation à devenir le carrefour mondial des professionnels de la création, de la diffusion et du partage des contenus culturels, notamment audiovisuels. », souligne David Lisnard, Maire de Cannes.



