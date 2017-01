USA - La chienne des Obama a mordu au visage, à la Maison Blanche, une jeune invitée nécessitant des points de suture

La chienne Sunny des Obama a mordu une jeune invitée de la famille, lui causant une petite entaille à la pommette, rapporte le site people TMZ.

La jeune fille de 18 ans a voulu caresser la femelle, de la race des chiens d'eau portugais, mais l'animal l'a mordue au visage, explique le site.

Le médecin de la famille, le Dr Ronny Jackson, a alors estimé que la coupure occasionnée nécessitait quelques points de suture.

La jeune victime a mis en ligne sur les réseaux sociaux des photos de l'entaille sur sa pommette, qui devrait lui valoir une petite cicatrice.

Les Obama possèdent deux chiens d'eau portugais, une race d'habitude connue pour ne pas être agressive.

Le plus âgé, nommé Bo comme les initiales Barack Obama, bénéficie du titre prestigieux de "Premier chien". Sunny, une femelle âgée de 4 ans, a ainsi été baptisée en raison de son tempérament radieux.

