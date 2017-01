"Un attentat à Istanbul c'est plus cool": La chanson qui fait rire les animateurs de France Inter mais irrite certains auditeurs !

12:02

Le vendredi 6 janvier, sur France Inter, dans l’émission "Si tu écoutes j’annule tout", présenté par Alex Vizorek et Charline Vanhoenacker, Frédéric Fromet interprête une chanson humoristique: "A la Reina d’Istanbul".

Un attentat qui le jour de l'an a fit près de 40 morts et des dizaines de blessés

Vous trouverez l'intégralité de la chanson ci-dessous, mais les premières secondes donnent le ton avec ces paroles:

"A attentat à Nice c'est un vrai supplice

Un attentat à Berlin ah ouais ça craint

Un attentat à Istanbul c'est plus cool..."

Au delà des paroles, ce sont les fous-rires des animateurs et invités qui a déclenché la colère des auditeurs qui ne comprennent pas qu'on puisse rire quelques jours seulement après ce drame.

Du coup, la patronne de France Inter, Laurence Bloch, vient de s'exprimer sur ce sujet:

"Si le peuple turc a été blessé, je suis sincèrement désolée, ce n’était absolument pas notre but.

C’était un message alambiqué, de fraternité à l’égard des Turcs et je voudrais reprendre à mon compte, la solidarité des Français à l’égard des victimes et des familles, c’est extrêmement important et majeur pour moi, qu’il n’y ait pas la moindre confusion là-dessus.

D’ailleurs dans mon message de vœux de la nouvelle année, j’avais souligné que ce monde avait besoin de fraternité, je tiens à redire aux Turcs notre profonde solidarité autour des attentats.

Frédéric dans sa chanson, a voulu faire passer un message très important et très fort.

C’est l’indifférence kilométrique ; il s’indigne de celà. Moins vous en êtes proches, moins ça vous touche….

Les Français ont été bouleversés par les attentats en Turquie. En France il y a eu les tueries de Nice, le Bataclan, donc ils sont très solidaires avec les Turcs […]."

