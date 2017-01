Cristina Cordula présentera dès le 30 janvier sur M6 une semaine spéciale des "Reines du shopping" avec ... Jean-Paul Gaultier!

10/01 16:41

Chaque jour à 17h25 sur M6, Cristina Cordula présente "Les Reines du shopping".

Et fort du succès de ce programme quotidien, la chaîne proposera une semaine spéciale dès le 30 janvier, durant laquelle la relookeuse la plus célèbre du PAF recevra l'un des créateurs les plus connus au monde...

Cristina Cordula sera en effet accompagnée de ... Jean-Paul Gaultier!

Ils seront ainsi aux commandes de cette semaine spéciale "Le retour des gagnantes".

Le concept de l'émission:

Cette semaine, la compétition est au sommet avec 5 gagnantes qui viennent remettre leur titre en jeu. Et à semaine exceptionnelle, invité exceptionnel !

Aux côtés de Cristina Cordula, le célèbre créateur Jean Paul Gaultier se prête au jeu de juger la tenue choisie par chaque candidate pour le thème imposé.



Une candidate témoigne des méthodes de... par morandini