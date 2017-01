En évoquant encore l'Islam dans un reportage sur les Seychelles, Bernard de la Villardière irrite les téléspectateurs - Regardez

11:31

Hier soir, le magazine de Bernard de la Villardière, "Enquête Exclusive" sur M6 était consacré aux Seychelles.

Mais dans ce documentaire, un axe choisi sur l'Islam a passablement agacé les téléspectateurs.

Beaucoup n'ont pas caché leur colère sur les réseaux sociaux envers le présentateur et la rédaction de l'émission, ne comprenant pas pourquoi cela a été abordé dans un tel sujet.

On peut notamment lire sur Twitter: "Même pour un reportage sur les seychelles ils trouvent le moyen de parler de l'islam...", ou encore "Jcroyai regardé un reportage sur les seychelles et sa parle ke islam!!! C serieu sa #EnqueteExclusive ? Vs lachez kan les musulmans!!!", "Donc ça parle des Seychelles, mais ça va dévier vers l'islamisme, je me disais bien qu'il manquait quelque chose #EnqueteExclusive".

