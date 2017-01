Shannen Doherty fait une déclaration sur les réseaux sociaux "à la machine qui lui sauve la vie"

16:29

Atteinte d'un cancer du sein, Shannen Doherty a l'habitude de partager sur les réseaux sociaux des photos et vidéos sur l'avancée de sa maladie.

Cette fois, c'est un cliché près d'une machine de radiothérapie qu'elle a pris la pose en postant ce commentaire : "J'ai vu Maggie cinq jours par semaine pour ce qui m'a semblé durer une éternité, a-t-elle écrit. Nous avons une relation d'amour et de haine. Je l'aime car elle fait partie du traitement qui me sauve la vie. C'est incroyable à quel point nous avons progressé en termes de technologie. Un jour, Maggie partira à la retraite et un traitement sera trouvé. Certaines choses comme l'immunothérapie font partie du futur, mais pour l'instant... C'est moi et Maggie. Je la vois deux fois demain, afin de pouvoir m'en débarrasser plus vite. Bonne nuit ma chère Maggie. On se voit demain."



