Voici les salaires des chroniqueurs de TPMP, C à vous, Vendredi tout est permis, Vivement dimanche, C dans l'air... (Télé 2 semaines)

02/01 15:58

Le magazine Télé 2 semaines , dans son numéro paru ce matin affirme détenir les vrais salaires des chroniques des émissions télé.

Ces chiffres sont-ils les bon ?

Ils ne manqueront certainement d'être commentés dans les prochaines heures par les principaux intéressés.

Voici en tout cas les chiffres annoncés par le bi-mensuel.

.

Vivement Dimanche (France 2)

Anne Roumanoff serait la mieux payés des chroniqueuses avec 3.000 euros par émission contre par exemple 1.500 euros pour les Chevaliers du Fiel.

.

Vendredi Tout est Permis (TF1)

Selon la production interrogée par le magazine, les prestations se feraient gratuitement.

La prod explique que participer à cette émission serait un bon moyen pour remplir les salles de spectacles.

.

C dans l'air (France 5)

Là aussi, les invités de l'émission ne toucheraient pas un seul euro selon Télé 2 semaines.

Pourtant certains apparaissent très régulièrement dans le programme comme Christophe Barbier de l'Express, mais ce serait en fait une façon de faire de la promotion pour leur magazine où leurs livres.

.

On n'est pas couché (France 2)

Le salaire avait été révélé par Yann Moix lui même et il confirmait celui donné par Aymeric Caron un an plus tôt.

Les chroniqueurs sont payés 1.500 euros brut par émission soit 6.000 euros par mois.

.

Touche pas à mon Poste (D8)

La fourchette donnée par le magazine est très large car elle évolue entre 200 et 700 euros par jour pour les mieux rémunérés.

Les chroniqueurs les plus connus comme Benjamin Castaldi et Julien Courbet seraient assuré d'un minimum d'intervention par mois, et donc d'un salaire minimum.

Des salaires en complément des autres activités exercées par chacun d'entre eux, plus des animations de soirées où des campagnes de publicité.

.

C à vous (France 5)

Là encore une fourchette de salaires, entre 300 et 500 euros par émission.

Les chroniqueurs sont les mêmes chaque soir, ils ont donc un revenu qui s'établi entre 6.500 et 11.000 euros par mois, sachant que la majorité d'entre eux ont des autres emplois sur France Inter ou sur Europe 1, les fins de mois sont donc confortables...

.



