Une pétition signée par 20.000 personnes demande que cette YouYubeuse beauté "trop maigre" soit exclue du web

30/12 15:03

Selon le site internet américain Womanista , plus de 20.000 personnes ont déjà signé une pétition qui demande que la YouTubeuse beauté soit exclue d'internet.

Eugenia Cooney est accusée de donner un mauvais exemple à ses fans et les signataires craignent que ce qui ressemble à de l'anorexie soit érigée en exemple.

Pour sa part, la jeune femme a communiqué à de nombreuses reprises autour de cette problématique, assurant s’excuser auprès de tous ceux qui seraient «en colère», ou auprès de ceux qui estiment «qu’elle fait du mal».

Elle a même posté une vidéo nommée «je suis désolée», dans lequel elle explique que «c’est vraiment horrible d’avoir le sentiment qu’une grande partie d’Internet vous hait».

En réponses aux critiques sur son poids et son aspect physique, la jeune femme répond qu’elle est seulement «fine», et naturellement mince.

De son côté le site Direct Matin explique:

"La démarche de Lynn Cloud est très critiquée sur les réseaux sociaux et dans la communauté des fans d’Eugenia Cooney.

De nombreux estiment que, même si elle souffre d’une maladie ou de troubles alimentaire, la priver de sa «voix» sur Internet n’est en aucun cas une solution.

De fait, la couper de sa passion et l’empêcher de conseiller et de raconter des histoires ne peut être qu’une punition, et se pose la question de l’autorité suffisante pour se substituer à un médecin et prendre cette décision."

Une autre pétition a donc vu le jour qui cette fois supporte la jeune femme, mais elle n'a à ce jour que 1.000 signatures, d'autres en revanche font de véritables sondages auprès de leurs lecteurs pour connaitre leur avis sur la jeune fille.

Une pétition signée par 20.000 personnes... par morandini