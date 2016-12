Le journaliste de RTL à la retraite Jérome Godefroy tacle Cyril Hanouna mais se fait remettre en place par les internautes

12:41

Jérome Godefroy décidé de se payer, Cyril Hanouna., mais il a déclenché alors une véritable vague de messages contre lui de la part des fans l'animateur au point que celui-ci a du lance un appel au calme auprès de ses Fanzouzes.

Lundi matin, Cyril Hanouna se réveille et rend hommage George Michael disparu dans la nuit.

Un message qui a provoqué un tweet ironique de Godefroy:

"Il faut toujours compter sur les grands esprits pour rendre un hommage subtil aux personnalités prématurément disparues".

Celui-ci a alors été relayé par Hanouna qui a déclenché une réaction en masse contre l'ex journaliste.

Celui a bien reçu le soutien de un ou de ses confrères mais devant la violence des réactions, Hanouna a appeler tout le monde au calme et à ne pas céder aux provocations...

Il faut noter que Jérôme Godefroy et ses amis Philippe Gault et le Dr Flaysaquier de France 2 distillent régulièrement des messages haineux contre les animateurs télé, s'érigeant en justiciers et donneurs de leçon.

Je me demande si la réponse à @jeromegodefroy n'est pas encore plus inepte que le tweet d'origine https://t.co/I5smY4Gt2y — Philippe Gault (@Philippe_Gault) 27 décembre 2016



