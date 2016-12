À l’occasion de l’investiture du 45e président des Etats-Unis, C8 propose une soirée spéciale USA le 16 janvier

27/12 16:59

À l’occasion de l’investiture du 45e président des Etats-Unis, C8 vous propose une soirée spéciale USA.

21h00 – LA FACE CACHÉE DE TRUMP, LE NOUVEAU MAÎTRE DU MONDE Le 8 novembre dernier, les Américains ont désigné Donald J.Trump président des Etats-Unis, déjouant ainsi les pronostics des journalistes du monde entier.

Malgré les nombreuses controverses et les provocations qui ont marqué sa campagne, l’homme d’affaires multimilliardaire a su convaincre l’électorat américain, pourtant largement acquis à sa rivale Hillary Clinton selon les médias. « Raciste », « menteur », « mégalo », « infidèle » sont les mots qui reviennent le plus chez ses détracteurs...

Réalité ou fantasmes ?

Est-ce un danger pour l’Amérique ? Est-il vraiment une menace pour l’équilibre mondial ?

Une équipe de journalistes est partie à la rencontre de ceux qui l’ont côtoyé pour décrypter le « phénomène Trump ».

Un homme qui n’a peur de rien, ni de personne, qui ose tout et qui dérange.

Avec notamment, l’interview exclusive d’Ivana Trump, l’ex-femme de Donald Trump

23h00 – La soirée USA continue avec un second documentaire consacré au milieu carcéral :

AU CŒUR D’UNE PRISON DE HAUTE SÉCURITÉ AMÉRICAINE

Aux États-Unis, un Américain sur 120 est en prison.

L'Amérique est aujourd'hui le pays qui incarcère le plus ses citoyens, loin devant l'Iran ou même la Chine.

Voler une pizza ou fumer du cannabis peut valoir jusqu'à 80, 100 ou même 150 ans de prison, s'il y a récidive.

Conséquence de cette politique ultra-répressive : des prisons surpeuplées où règne parfois une extrême violence.

Pour faire face à l'afflux de prisonniers, une nouvelle génération de pénitenciers a vu le jour. Objectif : surveiller un maximum de détenus avec un minimum de personnel.

Cellules entièrement vitrées et filmées 24h sur 24 : les prisonniers ne sont presque jamais en contact avec leurs gardiens et n'ont plus aucune intimité. Même les parloirs avec les familles se font par vidéos interposées.

Ces méthodes sont-elles efficaces, notamment face aux membres des gangs qui composent 60% de la population carcérale ?

