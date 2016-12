Un célèbre YouTuber US affirme avoir été viré ce matin d'un vol Delta Air Lines car il parlait arabe avec sa mère - Regardez

21/12 14:28

Adam Saleh est une personnalité connue aux USA grâce à ses vidéos YouTube, mais également car il a fait du rapp et joué quelques rôles à la télé.

Il est né à Brooklyn à New York, de parents Yéménites et en 2012 il a commencé à mettre en ligne des vidéos avec ses amis Sheikh Akbar and Abdullah Ghuman qui ont rapidement remporté du succès, lui valant des invitations dans beaucoup de talk-shows américains.

En 2015, la police britannique fait appel à lui pour qu'il compose une chanson afin de tenir les jeunes à l'écart de l'extrémisme islamique.

Mais cet après-midi, une autre vidéo fait le buzz .

Adam affirme avoir été viré d'un vol de la compagnie Delta Airlines, uniquement car il parlait arabe au téléphone avec sa mère alors qu'il était sur son siège.

D'après la vidéo, plusieurs passagers auraient alors affirmé ne pas vouloir voyager avec cet homme.

La police a du intervenir afin de l'extraire de l'avion.

A 14h, le tweet en ligne depuis seulement 2 heures avait été relayé des milliers de fois , alors que Adam Saleh a également lancé une campagne de boycott de la compagnie.

Des centaines de réactions sont actuellement sur Twitter.

We got kicked out of a @Delta airplane because I spoke Arabic to my mom on the phone and with my friend slim... WTFFFFFFFF please spread pic.twitter.com/P5dQCE0qos — Adam Saleh (@omgAdamSaleh) 21 décembre 2016

We are still stuck at the airport and Delta has not given us any info. They keep telling us to wait. Please spread the word #BoycottDelta — Adam Saleh (@omgAdamSaleh) 21 décembre 2016



Un célèbre YouTuber US affirme avoir été viré... by morandini