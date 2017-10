EN DIRECT - New-York: Un camion fonce sur des cyclistes puis l'homme serait sorti avec une arme - "C'est un acte terroriste qui visait des civils innocents et qui a fait 8 morts" (Maire de NYC: Bill de Blasio )

22h31: Le maire de new York annonce qu'il s'agit "d'un acte terroriste qui visait des civils innocents qui a fait 8 morts dont 6 qui étaient morts à l'arrivée des secours sur place"

Le conducteur, qui roulait sur une piste cyclable, a ensuite percuté un autre véhicule, et est sorti en possession d’armes factices. Les autorités ont fait feu sur lui, puis l’ont interpellé. Aucun autre suspect n’est actuellement en fuite, a ajouté la police de New York. La camionnette avait été louée auprès de la compagnie Home Depot, a précisé une de ses porte-parole.



22h23: "Après avoir percuté plusieurs personnes, le conducteur est sorti du véhicule avec deux armes à feu. Un policier a tiré sur lui, l'atteignant à l'abdomen. La personne est détenue actuellement"(Police)

21h51: Le FBI annonce "traiter cette attaque qui a fait au moins 6 morts comme un acte terroriste"

21h39: Le premier bilan officiel communiqué par la police fait état de 6 morts et 15 blessés

21h36: Ce que l'on sait à cette heure de ce qui s'est passé

Le conducteur d'un véhicule a foncé sur une piste cyclable. Il y aurait plusieurs morts selon un responsable des autorités judiciaire cité par le New York Times, la chaîne CNN évoque 6 morts et plusieurs blessés. Le tireur aurait été arrêté après avoir été blessé par la police. Les faits se sont produit vers 3h20 heure locale, près de West Street et de Chambers Street dans le quartier de Tribeca. "Il y a eu une collision raconte un élève de la Stuyvesant high school cité par le New York Post... Il est sorti d'une des voitures. Il avait deux armes. On a cru que c'était un truc d'Halloween. Il a commencé à courir sur la chaussée. Il y avait une autre personne avec une chemise verte qui le poursuivait."

Un autre témoins affirme: "C'était la panique, il y a des gens qui hurlaient et d'autres qui appelaient au secours avec des téléphones. Il y a eu des coups de feu à plusieurs reprises..."

21h10: Au moins 6 morts selon un bilan donné à l'instant par CNN citant des sources policières

Selon le New York Post, six personnes au moins auraient été visées par un tireur et deux seraient décédées. La télévision locale New York 1 parlait elle de quatre morts.

Le maire démocrate de New York, Bill de Blasio, était attendu sur place.



20h58: Les médias US annoncent plusieurs morts et de blessés mais aucune confirmation officielle

20h53: Plusieurs médias indiquent qu'un camion aurait foncé dans la foule puis l'homme aurait ouvert le feu

20h50: La police de New York a annoncé l'arrestation d'une personne après qu'un tireur a blessé plusieurs personnes

20h49: Plusieurs médias américains évoquent une possible fusillade qui aurait fait de 4 à 5 blessés.

20h44: Une fusillade a éclaté à Manhattan, à New York, il y a au moins cinq blessés, annoncent les médias.