EN DIRECT - Grève des fonctionnaires: Pour la première fois depuis 10 ans tous les syndicats sont mobilisés et dans la rue

07h01: Les perturbations prévues dans les transports

À la SNCF, la circulation des TGV, Transilien, TER, Eurostar et Thalys ne devrait pas être perturbée par les appels à la grève lancés par plusieurs syndicats, a assuré la direction.

La CFDT-cheminots, quatrième syndicat à la SNCF, a appelé à la grève contre la réforme du code du travail et la hausse de la CSG. De son côté, SUD-rail (troisième syndicat) a enjoint les cheminots à cesser le travail et à faire "converger" les luttes "pour faire plier le gouvernement".

À la RATP, les trois syndicats représentatifs, CGT, Unsa et SUD, appellent à manifester à République. Par "tous les moyens possibles" pour SUD, y compris en faisant grève. La CGT-RATP, qui n'a pas déposé de préavis, évoque la construction de "convergences" afin de "faire reculer le patronat et le gouvernement" sur "toute remise en cause des droits des travailleurs et la destruction sociale". L'Unsa, dont le préavis concerne uniquement la maintenance, et SUD insistent eux sur la hausse de la CSG et la défense des "acquis" des agents RATP.

Les contrôleurs aériens sont également appelés à faire grève par la CGT (2e syndicat), FO, la CFDT et l'Unsa. La direction générale de l'aviation civile (DGAC) a recommandé aux compagnies aériennes de réduire de 30% leurs vols mardi et des perturbations sont attendues "sur l'ensemble du territoire".

06h41: Les neuf fédérations syndicales de la fonction publique appellent à une journée de grève et de manifestations dans les trois versants de la fonction publique pour exprimer leur "profond désaccord" avec les mesures annoncées par le gouvernement. Une première depuis dix ans.

05h01: La mobilisation promet d'être "forte", selon les syndicats. Près de 130 manifestations et rassemblements sont prévus dans 90 départements. À Paris, le cortège partira à 14 heures de la place de la République pour rejoindre celle de la Nation.

04h23: Le Premier ministre Edouard Philippe a dit lundi "assumer pleinement les mesures prises", assurant que les fonctionnaires n'étaient "pas du tout déconsidérés" et "même essentiels dans le fonctionnement de notre pays".