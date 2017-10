EN DIRECT - Référendum en Catalogne - De nouvelles charges de la police à Barcelone auraient fait au moins 38 blessés - Des urnes et des bulletins de vote ont été saisis

11h51: De nouvelles charges de la police à Barcelone auraient fait au moins 38 blessés selon un bilan

11h07: La police charge les manifestants à Barcelone - Au moins deux blessés

10h53: Les autorités craignent l'arrivée de groupes d'extrême gauche ou d'extrême droite qui pourraient provoquer des troubles et Madrid a dépêché dans la région 10.000 policiers et gardes civils. Il y aura "une grande mobilisation", mais il ne s'agira en aucun cas d'un "référendum d'autodétermination en bonne et due forme assorti de garanties et ayant des conséquences légales", avait déclaré samedi le préfet Enric Millo.

10h03: Des policiers anti-émeutes sont entrés de force dimanche matin dans le bureau où devait voter le président indépendantiste de Catalogne Carles Puigdemont dans un référendum d'autodétermination interdit par Madrid, a constaté une journaliste d'AFP TV.

Peu avant l'ouverture des bureaux de vote vers 9h00, les policiers casqués ont formé un cordon autour du centre sportif de Gérone où M. Puigdemont devait déposer son bulletin, pour éloigner la foule, puis ont forcé l'entrée pour saisir le matériel de vote

09h23: La police nationale espagnole a commencé à saisir des urnes et des bulletins de vote destinés au référendum d'autodétermination de la Catalogne interdit par la justice, a annoncé dimanche le ministère de l'Intérieur à l'ouverture des bureaux de vote."Voici les premières urnes et bulletins saisis par la police à Barcelone. Les agents continuent leur déploiement en Catalogne", affirme le ministère espagnol, photo à l'appui, dans un tweet envoyé à 9h00.

8h52: Des milliers de Catalans étaient massés dimanche matin devant les bureaux de vote pour participer au référendum d'autodétermination, interdit par la justice mais que l'exécutif catalan a assuré pouvoir organiser, lançant un défi sans précédent à l'Etat espagnol. "Nous pouvons tenir un référendum d'autodétermination assorti de garanties comme nous nous y étions engagés", a déclaré à 8h00 (06h00 GMT) le porte-parole du gouvernement régional Jordi Turull.