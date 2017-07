Polémique sur le budget de l’armée : le général de Villiers, chef d’état-major des armées, annonce sa démission

Le général Pierre de Villiers, chef d’état-major des armées, a présenté sa démission au président de la République.

En conflit avec ce dernier sur le budget de l'armée, la tension était vive entre les deux hommes.

Pierre de Villiers avait déclaré "ne pas vouloir se faire baiser" par Bercy au sujet du budget de l'armée et le président l'avait recadré en rappelant qu'il était le chef des armées.

Pierre de Villiers, frère de l'homme politique Philippe de Villiers, était chef d'état major des armées depuis le 15 février 2014.

En charge de l'opération Sentinelle à l'intérieur du territoire, il a également coordonné les "OPEX" (opérations extérieures) Barkhane au Sahel, Sangaris en République centrafricaine et Chammal en Syrie et en Irak.

Il avait pourtant été reconduit dans ses fonctions de chef d’état-major des armées, le 1er juillet 2017 par Emmanuel Macron.

Mais les tensions survenues quelques heures avant le défilé du 14 juillet ont changé la donne.

La déclaration publique d'Emmanuel Macron à l'Hôtel de Brienne était inédite : jamais un président de la République n'avait réprimandé publiquement l'armée française.

Dans un communiqué à l'AFP, le général Pierre de Villiers a déclaré "ne plus être en mesure d'assurer la pérennité du modèle d'armée auquel [le général] croit pour garantir la protection de la France et des Français, aujourd'hui et demain".