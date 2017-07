EN DIRECT - Après l’arrestation pour radicalisation de 5 individus, la Belgique redoute qu’un attentat ne soit en préparation

09H20: La veille, quatre individus ont été arrêtés aux alentours de Bruxelles. Parmi eux, au moins deux sont soupçonnés d'avoir mené des préparatifs d'attentat. Trois kalachnikovs, une quinzaine de chargeurs de kalachnikovs, un fusil à pompe et quatre détonateurs ont notamment été retrouvés dans un box de garage, avait fait savoir le parquet fédéral dans un communiqué. Le même jour, un individu projetant une «action violente» avait également été interpellé dans le nord de la France, dans le cadre d'une opération antiterroriste liée. Les cinq personnes arrêtées étaient des proches d'un club belge de motards proches de la mouvance djihadiste, les Kamikaze Riders, dont le fondateur avait été condamné à six ans de prison pour radicalisation.

08h29: Après l’arrestation pour radicalisation de cinq individus, de part et d’autre de la frontière entre la France et la Belgique, Bruxelles redoute qu’un attentat ne soit en préparation. D’autres suspects sont recherchés. Le parquet belge, cité par l'AFP, déclare «craindre» un nouvel attentat. Au lendemain d'un coup de filet antiterroriste en France et en Belgique, d'autres suspects seraient recherchés.