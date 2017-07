URGENT - Affaire Grégory - Murielle Bolle est maintenue en détention alors qu'elle est mise en examen pour enlèvement

16h20: Murielle Bolle est maintenue en détention

Murielle Bolle reste sous les verrous. Contrairement aux époux Jacob, qui ont finalement bénéficié d'un contrôle judiciaire, la chambre de l’instruction de Dijon a décidé de maintenir ce témoin clé de l'affaire Grégory en détention provisoire, alors qu'elle est suspectée d’enlèvement.

12h23: Le parquet général a requis, ce matin, le maintien en détention provisoire de Murielle Bolle afin d’éviter, notamment, qu’elle ne soit la cible de menaces et de pressions, alors que les gendarmes tentent, toujours, de lever le mystère de la Vologne. La décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon (Côte d’or) a été mise en délibéré et sera rendue, ce mardi, à 16h. Son avocat Jean-Paul Teissonnière, s’est refusé à tout commentaire à l’issue de l’audience qui a duré toute la matinée. « Tout ce que je peux vous dire, c’est que le parquet a requis le maintien en détention de ma cliente. » Guère plus loquace, Thierry Moser, l’un des avocats des parents du petit Grégory a, lui, indiqué que la défense avait proposé « un contrôle judiciaire strict » pour éviter à Murielle Bolle de rester derrière les barreaux, le temps que l’enquête se poursuive.

10h42: Murielle Bolle est arrivée à l'audience à 8h20 à bord d'un fourgon de gendarmes. Elle reste mise en examen. La mère de famille est soupçonnée d'avoir assisté à une partie du crime à l'époque, d'où le chef "d'enlèvement suivi de mort". Les enquêteurs pensent que son témoignage initial incriminant son beau-frère Bernard Laroche est véridique. Âgée de 15 ans, elle l'avait accusé du rapt du petit Grégory avant de finalement le blanchir. Lors de sa garde à vue la semaine dernière, elle a maintenu ne rien savoir de l'affaire.



