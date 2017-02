EN DIRECT - Aulnay: François Hollande s'est rendu au chevet de Théo à l'hôpital Robert-Ballanger - Nouvelles tensions ce soir

07/02 23:58

23h23: Malgré ce geste d’apaisement de François Hollande, la tension reste palpable dans la cité des 3000. « C'est assez hallucinant. Il y a un déploiement extraordinaire comme si on était en zone de guerre.

Il y a un hélicoptère qui fait des tours sans arrêt ». Un hélicoptère au-dessus du quartier de la rose des vents à Aulnay, des policiers à cheval, d’autres casqués et équipés de boucliers, voilà qui surprend Roselyne, une habitante de la cité des 3000 qui, comme d’autres, dénonce les contrôles au faciès et des policiers qualifiés de « cowboys ».

22h02: Plusieurs centaines de personnes manifestaient dans une ambiance tendue ce soir dans l'est de Paris, pour apporter leur soutien au jeune Théo.

"Police, violeurs, assassins". Encerclés par des dizaines de policiers casqués, les manifestants de tous les âges, et dont certains étaient cagoulés, ont scandé dans le quartier de Ménilmontant: "Théo, Adama : pas de justice, pas de paix". Les manifestants, qui s'étaient donné rendez-vous sur les réseaux sociaux.

"Police, violeurs, assassins", "tout le monde déteste les violeurs", a chanté la foule en frappant dans ses mains.

Certains brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire: "Police égal violeur" ou "protect and serve... My ass!".

17h30: Le président de la République François Hollande s'est rendu au chevet de Théo à l'hôpital Robert-Ballanger, indique l'Elysée.

Le Président a passé 30 minutes avec Théo et des membres de sa famille...

Vingt-six personnes ont été interpellées dans la nuit de lundi à mardi 7 février à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), où des incidents ont éclaté pour la troisième nuit d’affilée, après l’interpellation, le 2 février, d’un jeune homme, gravement blessé à coups de matraque par des policiers, a dit au Monde la préfecture de police.

Cinq véhicules ont été brûlés, deux magasins partiellement brûlés (un restaurant KFC et un garage Peugeot), six poubelles incendiées, des véhicules de secours et de police endommagés, selon la préfecture

Les policiers ont fait l’objet de jets de projectiles.

Selon Loïc Lecouplier, deux véhicules de la brigade anti-criminalité (BAC) ont été pris à partie par «200 individus» et leurs véhicules bloqués par les émeutiers.

«A court de munitions pour leurs armements intermédiaires», à savoir de grenades lacrymogènes pour lanceur Cougar et de projectiles pour LBD 40, les fonctionnaires de police ont été «contraints de tirer en l'air pour se dégager, ce qu'ils ont fait avec succès», a-t-il précisé.

;



Aulnay-sous-Bois: Le témoignage de Théo qui... par morandini