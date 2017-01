EN DIRECT - Mexique - Un homme entre et ouvre le feu dans une boîte de nuit de la cité balnéaire Playa del Carmen - Des victimes (Vidéo)

12:35

12h34: Au moins 8 personnes auraient été tuées selon des médias locaux

11h09: Au moins cinq personnes auraient été tuées dans une fusillade contre une discothèque de Playa Del Carmen au Mexique, à l'occasion d'un festival de musique.

Il s'agissait de la soirée de clôture marquant le dixième anniversaire du festival "BPM", auquel participent de nombreux touristes.

L'un des DJs, présent sur les lieux lorsque les coups de feu ont retenti a tweeté:

"Quelqu'un est entré dans le club à Playa Del Carmen et a ouvert le feu. 4-5 morts et de nombreux blessés. Restez dans vos hôtels si vous êtes au BPM".

10h53: La police, l’organisation et les réseaux sociaux ont annoncé une première fusillade dans l’un des plus gros clubs du festival, le Blue Parrot situé sur la cinquième, l’avenue de tous les boites de nuit de la ville, puis une seconde dans l’un des autres gros clubs de la ville, le The Jungle non loin du premier.

Cette deuxième fusillade n'est pas confirme pour l'instant

10h50: Selon les informations de la police, au moins 5 personnes ont trouvé la mort et de nombreux blessés sont à déplorer.

10h44: Une fusillade a éclaté ce matin dans une boite de nuit dans la station balnéaire Playa del Carmen et elle aurait fait entre 4 et 6 morts selon les différentes informations qui circulent sur les réseaux sociaux et citées par la chaîne ABC News.

La fusillade s'est produite au Blue Parrot Club lors d'une soirée qui marquait la fin d'un festival de musique électronique.

Un homme serait entré dans la boite de nuit et aurait ouvert le feu selon les premières informations.

Un scénario qui ressemble à ce qui s'est passé en Turquie même si à cette heure rien n'indique qu'il s'agisse d'une attaque terroriste.

Premières images

