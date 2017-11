Un compte Twitter et plusieurs sites annoncent la mort de l'écrivain Milan Kundera - Manuel Valls dément: "Je viens de lui parler!"

Un faux compte Twitter a annoncé aujourd'hui le décès de l'écrivain franco-tchèque Milan Kundera. Ce faux compte se faisait passer pour les éditions Gallimard.

Intitulé "Gallimard News", il aurait été ouvert par Tommasso Benedetti, un italien qui, pour dénoncer la circulation trop rapide des informations et la non-vérification de celles-ci, propage des "fakes news" dont des décès, sur la toile. Parmi ses victimes, on compte l'ancien Premier Ministre François Fillon et le Président Bachar Al-Assad.

Cette "fake-news" a provoqué l'émoi sur Twitter mais aussi la colère de certains internautes dont Manuel Valls, l'ancien Premier Ministre.

