EXCLU - Rost après son clash avec Pascal Praud: "Je ne fermerai plus jamais ma gueule !" - VIDEO

Ce matin, Rost était l'invité de Jean-Marc Morandini dans "Morandini Live" sur CNews et Non Stop People. Hier soir, il a quitté le plateau de Pascal Praud sur CNews après un deuxième incident. Rost l'a accusé d’avoir excité "la fachosphère" (voir l'extrait en cliquant ICI). Depuis hier soir, tous les réseaux sociaux commentent cet incident avec des mots très violents contre les deux protagonistes.

Sur le plateau de "Morandini Live", le rappeur a tenu à s'expliquer en exclusivité. "Je tiens à dire que je m'entends super bien avec Pascal [Praud], il y a de l'affection. C'est un conservateur. Il a ses idées. On a chacun nos idées. Mais, il faut se respecter. Vendredi, il n'y avait pas ce respect là (voir l'extrait en cliquant ICI)", a-t-il déclaré.

Rost a indiqué regretter "évidemment" le déferlement de haine contre l'animateur. "Je suis profondément triste pour Pascal, qui est mon ami. Il n'est absolument pas raciste. Absolument pas ! Les gens sont persuadés qu'il est raciste alors qu'il ne l'est pas. Travaillons tous pour la paix sociale. On a besoin d’apaiser les tensions", a-t-il continué en indiquant que la France n'est pas raciste, "mais il y a des racistes en France".

"On ne se laissera plus jamais faire en fermant notre gueule. C'est terminé. Cette époque est révolue. Il y a trop de gens qui en souffrent. Il y a trop de gens qui vivent ça en silence [...] Je ne me bats pas pour les noirs, les arabes... Je me bats pour les gens qui sont exclus et contre les injustices. C'est tout !".

"Je ne fermerai plus jamais ma gueule ! Pas seulement moi. L'ensemble des gens qui vivent ça, ils ne nous ont dit : "on ne fermera plus jamais notre gueule, on ne subira plus en silence. On marchera la tête haute dans la dignité", a conclu Rost.

Regardez

