Audiences: Les émissions "C à dire ?!" et "C dans l'air" ont réalisé hier un record sur France 5

Hier, sur France 5, les émissions "C à dire ?!" et "C dans l'air" ont réalisé un record d'audience. A 17.30, "C à dire ?!", présenté par Axel de Tarlé, a rassemblé 655.000 téléspectateurs et 6,6% de part de marché.

De son côté, à 17h45, Caroline Roux animait "C dans l'air". Le magazine a captivé 1.674.000 personnes et 12,7 % du public. Les deux magazines ont réalisé leur meilleure performance cette saison en nombre de téléspectateurs.

