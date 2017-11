Fusillade au Texas: L'incroyable témoignage d'un homme impliqué dans la poursuite du tireur - VIDEO

Hier soir dans "C à vous" sur France 5, retour sur la terrible fusillade de Sutherland Springs aux Etats-Unis. Interrogé par la télé américaine, un homme a raconté comment il avait été impliqué dans la poursuite du tireur qui sortait de l'église.

L'homme explique que "chacun de leur côté, le tireur et le voisin d'en face sont sortis au même moment échangeant des coups de feu". Le tireur prenant la fuite, le témoin le prit en chasse avec le voisin et, une fois le tueur rattrapé, le Texan courageux "a pris son fusil et l'a maintenu en joue".

