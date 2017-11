Depuis quelques années, George Clooney se fait un peu plus rare au cinéma. Une absence que l'acteur explique dans le Times: "J'ai joué pendant long­temps et, main­te­nant, j'ai 56 ans. Je ne suis plus celui qui séduit la fille. Enfin, je ne devrais plus l'être".

Et d'ajouter: "Si quelqu'un me propo­sait un rôle comme celui de Paul Newman dans "Le verdict", je le ferais immé­dia­te­ment. Mais il n'y en a pas tant que ça en ce moment." Avant de poursuivre: Jouer la comé­die c'était pour payer le loyer et là, je viens de vendre ma compa­gnie de tequila pour un milliard de dollars. Je n'ai pas besoin d'argent".

"J'ai de l'argent donc je peux me battre pour faire les films que je veux faire. Si vous regar­dez dans quoi je suis apparu les quinze dernières années, pour la plupart ces films ne se seraient pas fait sans moi. Personne ne voulait faire "Good night and good luck", "Michael Clay­ton" ou encore "In the air" et je me suis battu pour qu'ils sortent au cinéma. Brad Pitt fait aussi beau­coup ça. C'est une bonne utili­sa­tion de la célé­brité. Si j'avais besoin d'argent j'en ferais autre­ment. J'ai quand même tourné des publi­ci­tés pour le café"., a-t-il ajouté.