Un "différend familial" à l'origine de la tuerie de l'église du Texas dimanche, selon les premières conclusions des enquêteurs

Les enquêteurs semblaient convaincus que le massacre commis la veille dans une église du Texas, où 26 personnes dont plusieurs enfants et une femme enceinte ont péri sous les balles d'un ancien militaire américain, trouve son mobile dans un simple différend familial.

Plusieurs victimes se trouvaient toujours à l'hôpital plus de 24 heures après la tuerie, l'une des pires dans l'histoire contemporaine des Etats-Unis. La fusillade a été perpétrée par Devin Patrick Kelley, un homme blanc de 26 ans évincé de l'US Air Force après un passage en cour martiale en 2012 et reconverti en agent de sécurité.

L'enquête n'a pas encore permis de déterminer avec certitude pourquoi l'ancien caporal, qui s'était par le passé rendu coupable de violences envers son ex-femme et son enfant, a choisi la First Baptist Church de Sutherland Springs, petite bourgade bien texane à l'est de San Antonio, pour commettre l'irréparable.

"Il y avait un différend dans cette famille", a toutefois avancé lundi Freeman Martin, un responsable des forces de l'ordre du Texas, expliquant que la belle-mère de Devin Patrick Kelley fréquentait cette église. Selon CNN, qui cite plusieurs amis de la famille, la grand-mère de la femme du tireur a été abattue dans l'église aux murs blancs typique de cette région.