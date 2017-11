L'Académie américaine de la télévision qui remet les Emmy Awards a expulsé "à vie", cette nuit, le producteur Harvey Weinstein

L'Académie américaine de la télévision, qui remet les Emmy Awards, a expulsé "à vie" le producteur déchu Harvey Weinstein, accusé d'harcèlement, agressions sexuelles et viols par une centaine de femmes, a-t-elle annoncé .

Cette décision fait suite à des mesures similaires prises par l'Académie des arts et sciences du cinéma, qui décerne les Oscars, et le syndicat des producteurs d'Hollywood, depuis l'éclosion il y a un mois de ce scandale qui n'en finit pas de secouer Hollywood.

"Après une réunion ce jour, la gouvernance de l'Académie de la télévision a voté pour exclure Harvey Weinstein à vie", selon un communiqué transmis aux médias spécialisés.

Dans son communiqué, "l'Académie soutient ceux qui dénoncent le harcèlement sous toutes ses formes et ceux qui ont été touchés par ce problème", et qualifie de "profondément perturbants les exemples répandus et qui continuent d'émerger sur cet horrible comportement".

Weinstein avait reçu un total de 17 nominations aux Emmys 2017 en septembre pour ses émissions "Project Runway" et "Project Greenlight".