Une émission spéciale Kids de "Vendredi tout est permis" présentée par Arthur sera bientôt diffusée sur TF1

Dans les prochaines semaines, TF1 diffusera un nouveau numéro de l'émission "Vendredi, tout est permis avec Arthur" avec des enfants. L'agence Cassandra, qui s'occupe du public des émissions, annonce le tournage d'une émission "Spéciale Kids", qui aura lieu le mercredi 15 novembre prochain.

Le site indique que le public sera composé d'enfants âgés de 8 ans et plus. Aucun détails n'a été donnés concernant les jeunes personnalités qui seront présentes sur le plateau autour d'Arthur et sur la date de diffusion.

Pour mémoire, cette saison, "Vendredi tout est permis" a proposé des émissions spéciales "Soirée hantée", "Princesses", "Jeux Télé" ou encore "Japon".

